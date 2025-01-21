В Московской области выдали первый электронный сертификат на покупку жилья для детей-сирот

В Подмосковье выдали первый электронный сертификат на покупку квартиры для детей-сирот, его предоставляют в рамках региональной программы «Жилище» по достижении совершеннолетия. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Жилищный сертификат — выбор наших детей-сирот. С этого года мы перевели сертификат в цифровой формат, а подачу заявления сделали полностью электронной», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она отметила, что теперь ребенку не нужно будет приходить за сертификатом в МФЦ или опеку — его можно будет получить на портале госуслуг. Первым его выдали Денису из Долгопрудного. Отметим, что подать заявление для получения услуги можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.