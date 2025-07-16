В Московской области выявили более 160 правонарушений в сфере охоты

С начала 2025 года служба охотничьего надзора в Подмосковье возбудила 150 административных и 12 уголовных дел за правонарушения в сфере охоты. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Административные дела связаны с нарушениями правил охоты, такими как нарушение сроков и порядка. Уголовные дела — по статье 258 УК РФ за незаконную охоту с причинением крупного ущерба, в основном за незаконную добычу лосей и оленей», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В ведомстве напомнили, что для легальной охоты жителям региона нужно иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также на добычу и путевка. В случае нарушения правил охоты им грозят штрафы в размере от 500 до 4 тыс. рублей и лишение права охоты до двух лет.

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