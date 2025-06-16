В Московской области выросла популярность речного транспорта

С начала запуска речной навигации в Московской области маршрутами в Коломне, Лыткарино и Серпухове воспользовались более 6,1 тыс. пассажиров, число пользователей продолжает расти. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала сезона пассажиропоток увеличился на 7,6% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года <…>. Основной прирост зафиксирован на маршруте в Серпухове благодаря запуску дополнительного кругорейса — 2 тыс. пассажиров», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, с начала мая маршрутами в Лыткарино воспользовались более 3,4 тыс. человек, в Коломне — свыше 600. В ведомстве уточнили, что катер «Стриж» будет курсировать в Лыткарино от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа, теплоход «Москва-108» — от причала Бочманово до причала Притыка в Коломне. Кроме того, от причала Серпухов до причала Сады можно будет доехать на теплоходе «Зуша».

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