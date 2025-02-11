В Московской области за неделю эвакуировали более 4 тыс. авто

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 4 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 184 автомобиля больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений выявили в Красногорске, Химках, Ленинском округе, Мытищах и Балашихе. В ведомстве призвали водителей парковаться правильно, чтобы не мешать проезду экстренных служб и других машин.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по номеру 112, в приложении 112 МО или на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.