В Московской области за полгода увеличились объемы производства товарной рыбы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за первые шесть месяцев 2026 года в регионе произвели 1,57 тыс. тонн товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Это почти на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из указанного объема продукции 1,2 тыс. тонн составила товарная рыба, 364 тонны — рыбопосадочный материал.

«В хозяйствах региона основными объектами товарного рыбоводства остаются карп, щука, карась, толстолобик и белый амур. Также развивается выращивание ценных пород — форели и осетра», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Также в Подмосковье выросли объемы производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков. За полгода предприятия выпустили 36,1 тыс. тонн, что почти на 12% больше, чем годом ранее.

Сейчас Подмосковье занимает первое место по объемам производства рыбной продукции в ЦФО и восьмое в России.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли.