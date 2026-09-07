«Оранжевый цвет ее бледнит»: Памелу Андерсон раскритиковали за образ без макияжа на Венецианском фестивале

59-летняя голливудская актриса Памела Андерсон стала одной из самых обсуждаемых звезд Венецианского кинофестиваля. Однако причиной стал не ее наряд, а отсутствие макияжа, пишет Super.

В последние годы Андерсон практически отказалась от косметики и появляется на публике с минимальным ее количеством. Для красной дорожки она выбрала длинное оранжевое платье и сделала ретроукладку с аккуратными локонами. Макияж был минимальным — только блеск для губ.

Поклонники разделились во мнениях. Одни поддержали актрису, считая ее естественность смелым шагом. Другие раскритиковали образ, заявив, что оранжевый цвет платья визуально бледнит кожу, а тонкие брови и ретро-локоны добавляют возраста.

«Платье красивое, но цвет совсем не подходит ее коже — он ее бледнит», «К сожалению, образ без макияжа подходит не всем», «Ретроприческа ее старит», — написали интернет-пользователи.

Несмотря на критику, Памела остается верна своему выбору и продолжает появляться на публике с минимальным макияжем. Ее образ в Венеции еще раз доказал, что она не боится экспериментировать и оставаться собой, даже если это вызывает споры.

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