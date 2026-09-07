Оксана Акиньшина показала редкое фото с тремя детьми

39-летняя звезда фильма «Сестры» Оксана Акиньшина поделилась редким семейным кадром, пишет Super. На фотографии, опубликованной в социальных сетях, запечатлены двое старших детей актрисы — 13-летний сын и 9-летняя дочь — у колыбели новорожденного сына. Мальчика Оксана родила от актера Данилы Козловского в мае.

Старшие дети артистки до этого постоянно жили в Грузии со своим отцом — кинопродюсером Арчилом Геловани. Однако после рождения младшего брата они прилетели в Москву, чтобы познакомиться с ним и поддержать мать.

На снимке видно, как дети с нежностью смотрят на малыша, и этот трогательный момент вызвал умиление у поклонников актрисы.

Тем временем счастье Акиньшиной и Козловского омрачают финансовые разбирательства. Бывшая возлюбленная Данилы, Ольга Зуева, потребовала от актера платить алименты на их общую дочь. Сам Козловский заявляет, помогает своему ребенку.

Ранее стало известно о причастности Оксаны Акиньшиной к расставанию Данилы Козловского с Ольгой Зуевой.