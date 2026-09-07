IT-специалист раскрыл схему скрытых подписок и дал простые советы по защите

Скрытые платные подписки на смартфонах — частая проблема российских пользователей. Подполковник спецслужб в отставке и IT-специалист Андрей Масалович в интервью интернет-изданию «Ямал-Медиа» объяснил, как заметить такие списания и что делать, чтобы их избежать.

Многие жители России неожиданно обнаруживают списания за услуги, на которые не подписывались. Андрей Масалович, эксперт по информационной безопасности, отметил, что сегодня выгоду пытаются извлечь не только мошенники, но и обычные банки с сотовыми операторами. Часто пользователей привлекает яркая кнопка с надписью «первый месяц бесплатно», но со второго месяца услуга становится платной.

Собеседник «Ямал-Медиа» обратил внимание на стандартную форму с двумя галочками. В одной — согласие на обработку персональных данных, в другой — на политику компании. Внутри этого документа могут быть прописаны условия подключения платных сервисов. Масалович подчеркнул, что такие ловушки встречаются почти на каждом экране, поэтому нужна постоянная бдительность.

Эксперт рекомендовал два простых шага. Во-первых, установить в банковском приложении запрет на автоматические списания и нигде не подключать автоплатежи. Во-вторых, регулярно проверять список активных услуг у сотового оператора — там отображаются все платные и бесплатные сервисы. Также специалист выразил надежду на помощь Роскомнадзора в борьбе с подобными схемами.