Полиция лишила собаки семью за агрессию со стороны ребенка

В Кемерове полиция привлекла к ответственности родителей восьмилетней девочки, которая на видеозаписи грубо ударила выгуливаемого бультерьера. На семью составили два протокола, пишет VSE42.RU .

В социальных сетях появилась запись, вызвавшая широкий резонанс. На кадрах видно, как девочка, выгуливая собаку на поводке, наносит животному удар. Полицейские региона установили личность ребенка и опросили родителей.

Восьмилетняя школьница выгуливала миниатюрного бультерьера во дворе. Когда пес начал подбирать мусор и перестал слушаться, девочка, по словам взрослых, решила применить «воспитательную меру» и ударила его.

В отношении родителей составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию — это грозит штрафом в 2000₽. Кроме того, в Управление ветеринарии направлен материал за нарушение требований к содержанию животных (ст. 8.52 КоАП РФ). За жестокое обращение с питомцем предусмотрено наказание от 5000₽ до 15 000₽.

После разбирательств семья приняла решение расстаться с собакой — бультерьера вернули заводчику.