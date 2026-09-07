Школьники заменили букеты на 1 сентября кормом для животных

Первый звонок в одной из школ под Тверью запомнится не букетами и бантами, а мешками корма — ученики шестого класса отказались от традиционных цветов для учителей и направили сэкономленные деньги на помощь бездомным кошкам и собакам. Об этом сообщает Lenta.ru.

В Щербининской школе Калининского округа решили переосмыслить давнюю традицию. Родители и классный руководитель шестиклассников предложили детям не тратиться на розы и гладиолусы, которые через пару дней завянут, а вместо этого помочь тем, кто действительно нуждается. В минувшие выходные школьники вместе с родителями отправились в приют и привезли с собой корм, а также другие необходимые вещи для ухода за животными.

Акция, по словам организаторов, стала для детей важным уроком доброты. Вместо того чтобы дарить учителям цветы, они вложили те же деньги в спасение хвостатых и бездомных. В приюте гостей встретили радушно, показали питомцев, рассказали о трудностях содержания, а школьники своими глазами увидели, как важна каждая кружка корма.

Теперь ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Они анонсировали новый сбор гуманитарной помощи, приуроченный к Всемирному дню защиты животных 4 октября.



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