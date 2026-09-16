Исчезновение «Троицы»: религовед объяснила феномен иконы Рублева

Свое привычное место покинула икона «Троица» Андрея Рублева — одна из наиболее чтимых русских святынь. Известие об этом вызвало волну пересудов и предположений. О том, чем примечателен этот образ, интернет-изданию «Ямал-Медиа» поведала Наталия Фоминых — религовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Как подчеркнула специалист, рублевская работа признана во всем мире высшим достижением иконописного мастерства и образцом богословской глубины. Значимость образа складывается из нескольких составляющих, и первая среди них — богословская.

Художник сознательно пошел на отказ от второстепенного, убрав из ветхозаветной истории о гостеприимстве Авраама все бытовые штрихи. Ни Авраама, ни Сарры, ни тельца на иконе нет — взгляд смотрящего устремлен к беседе трех ангелов. Их диалог читается через лица. Постигать, каким образом мастер добился такого эффекта, не требуется: именно в этой загадке и кроется ценность, позволяющая увидеть единство.

По словам Фоминых, историко-культурная роль также велика: собор 1551 года утвердил именно этот образ официальным эталоном. С того момента его взяли за основу для всех дальнейших изображений Святой Троицы. Плюс ко всему икона стала олицетворением национального единства — она написана в XV веке.

На создание образа Андрея Рублева благословил Никон Радонежский, желавший почтить память преподобного Сергия Радонежского. Тот всю свою жизнь ратовал за мир и сплочение разрозненных русских земель перед лицом суровых испытаний. Оттого для русского народа икона — еще и олицетворение единого национального духа.

Отдельная грань ценности — художественная. Она кроется в неповторимой палитре и гармонии: образ восхищает изысканным соединением светлых, чистых тонов и ярких, сияющих красок.

Наталия Фоминых добавила, что лик на иконе завораживает каждого, кто на него смотрит. А человека верующего моментально приводит к глубокой молитве, дарит душевный покой, гармонию и примирение с самим собой и окружающим миром.