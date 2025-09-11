В Московской области за восемь месяцев участки земли получили более 120 врачей

В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали о ходе реализации меры поддержки для врачей, в рамках которой медикам выделяют земельные участки. За период с января по август землю получили 123 врача.

Больше всего участков получили врачи в Щелково и Коломне — 17 и 14. Также в числе лидеров Орехово-Зуево, Пушкино и Серпухов — в каждом из этих округов землю получили по семь врачей.

В целом с начала действия программы «Земля врачам» участками в регионе были обеспечены более 2,5 тыс. медиков. В числе лидеров по обеспечению врачей землей — Богородский округ, Пушкино, Раменское, Коломна и Домодедово. В этих округах медикам предоставили 206, 198, 191, 185 и 177 участков соответственно.

