В Московской области зафиксировали снижение смертности от туберкулеза

По итогам 2025 года смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Показатель составляет 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в конце прошлого года он был 0,8 на 100 тыс. населения», — сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

По его словам, достижению таких показателей способствовала комплексная работа, которая направлена на раннее выявление туберкулеза. Помощь пациентам с таким диагнозом оказывают в областном клиническом противотуберкулезном диспансере, в него входят 12 филиалов, а также 24 диспансерных отделения и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Помимо этого, в регионе работают шесть стационаров.

