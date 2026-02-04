В Московской области зафиксировали значительное снижение смертности от рака
Минздрав: смертность от рака в Подмосковье снизилась на 41%
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье по итогам 2025 года смертность от злокачественных новообразований снизилась на 42%. Об этом во Всемирный день борьбы против рака сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье проводится масштабная работа по раннему выявлению и эффективному лечению злокачественных новообразований. Организована сеть из 25 Центров амбулаторной онкологической помощи. Женщинам старше 40 лет доступна самостоятельная запись на маммографию», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, снижению показателя также способствовало и то, что учреждения оснащают современным медицинским оборудованием. Узнать подробнее о медицинской помощи онкологическим пациентам в регионе можно здесь.
