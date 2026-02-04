Logo

В Московской области зафиксировали значительное снижение смертности от рака

Минздрав: смертность от рака в Подмосковье снизилась на 41%

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Подмосковье по итогам 2025 года смертность от злокачественных новообразований снизилась на 42%. Об этом во Всемирный день борьбы против рака сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье проводится масштабная работа по раннему выявлению и эффективному лечению злокачественных новообразований. Организована сеть из 25 Центров амбулаторной онкологической помощи. Женщинам старше 40 лет доступна самостоятельная запись на маммографию», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, снижению показателя также способствовало и то, что учреждения оснащают современным медицинским оборудованием. Узнать подробнее о медицинской помощи онкологическим пациентам в регионе можно здесь.

