В Московской области заготовили более 70 тонн донорской крови
Минздрав: более 70 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала 2025 года заготовили более 70 тонн крови, которую будут использовать для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами и так далее. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«[Это] на 5 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что сдать кровь можно в областном центре крови, его филиалах, отделениях переливания крови областных медорганизаций. Кроме того, жители могут стать донорами во время выездных акций. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови области можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.