В Московской области заготовили почти 80 тонн донорской крови и ее компонентов
Минздрав: почти 80 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье заготовили более 76 тонн донорской крови и ее компонентов, что на 15,7 тонны больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В Подмосковье активно развивается донорское движение — все больше неравнодушных людей стремятся безвозмездно сдавать кровь и ее компоненты, чтобы помочь пациентам, которым это жизненно необходимо», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Стать донором могут совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний. Собранную кровь используют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами и не только. Полный список учреждений Службы крови региона размещен здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.