В Московской области завершат работы третьего цикла летнего содержания дорог

В Подмосковье завершаются работы в рамках третьего цикла летнего содержания дорог, в них задействованы около 1,5 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В летний период дорожники Подмосковья активно восстанавливают разметку на муниципальных и региональных дорогах — уже обновлено 7,4 тыс. км линейной разметки и разметка почти на 6,8 тыс. пешеходных переходов для удобства и безопасности участников движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты также устраняют дефекты покрытия, проводят уборку смета и мусора и мойку проезжей части. На региональной сети им удалось очистить от мусора 14 тыс. км, от смета — 7,3 тыс. км. Кроме того, они вымыли 2,3 тыс. км ограждений, 13 тыс. км проезжей части и не только. Работы также проходят на муниципальных дорогах.

Отметим, что работы по третьему циклу стартовали в середине мая, их проведение контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.