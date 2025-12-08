В Московской области завершилась масштабная кампания по вакцинации от гриппа

В Подмосковье завершилась масштабная кампания по вакцинации от гриппа, жители региона могли сделать прививку в поликлинике, в школах и детских садах, а также в мобильных комплексах, которые выезжали в оживленные места округов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ежегодно осенью мы проводим кампанию по вакцинации от гриппа, ведь это самый надежный способ защититься от вируса. И традиционно стремимся сделать вакцинацию доступнее, чтобы прививку можно было сделать не только в медучреждении, но и по пути на работу или другим делам», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, прививку в этом сезоне сделали более 4,7 млн человек, в том числе почти 1,2 млн детей. Министр уточнил, что вакцинацию можно будет пройти в поликлинике до конца декабря. Записаться на прием к специалисту можно через портал Госуслуг или по телефону 122.

