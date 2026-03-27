В Московской области женщины с ВИЧ смогли родить 60 здоровых детей

В Подмосковье с начала 2026 года у женщин с ВИЧ родились 60 здоровых детей, помощь в этом им оказал областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Совместная работа акушерской службы региона и специалистов Центра позволяет обеспечивать беременных пациенток с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией и сводить к нулю риск передачи вируса от матери к ребенку», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Будущим родителям посоветовали заранее пройти обследование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Центр совместно со службой акушерства и гинекологии реализует программы перинатальной профилактики.

Напомним, что пройти обследования можно в поликлинике по месту жительства, кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Узнать подробнее о рекомендациях беременным и молодым родителям можно здесь.

