В Мособлдуме отметили важность участия жителей в голосовании на выборах
Депутаты от «Единой России» напомнили о важности голосования на выборах
Депутаты Московской областной думы от партии «Единая Россия» отметили важность участия жителей региона в голосовании на предстоящих муниципальных выборах.
«От нашего выбора зависит, каким будет наше будущее: какие законы будут приняты, какие социальные инициативы получат поддержку, как будет развиваться наша экономика», — подчеркнул Михаил Ждан.
Первый заместитель секретаря областного отделения партии, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын подчеркнул, что важно учесть голос каждого избирателя. Олег Рожнов напомнил, что выборы имеют большое значение для каждого округа.
«Именно на этом уровне принимаются решения, которые напрямую влияют на повседневную жизнь – благоустройство дворов, работа коммунальных служб, развитие социальной инфраструктуры», — сказал он.
Подмосковное отделение партии подготовило порядка 600 наблюдателей.
