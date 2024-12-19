В МосОблЕИРЦ стартовал Новогодний марафон добра

Новогодний марафон добра стартовал в МосОблЕИРЦ, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В этом году в рамках акции поздравят более 300 детей в 9 округах.

Акция проводится с 2020 года в период пандемии коронавируса. Сотрудники центра собрали средства на новогодние подарки для детей в социальных центрах и поздравили их, проведя игры и представления.

В этом году акции дали старт в Электростали и Ногинске. После этого участники акции поздравят детей в Коломне, Королеве, Наро-Фоминске, Орехово-Зуево, Воскресенске, Рузе и Люберцах.