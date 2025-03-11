В Мострансавто начали принимать портреты для акции «Бессмертного полка»

В АО «Мострансавто» начали принимать портреты героев Победы для акции «Бессмертного полка». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Акция приурочена к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках в автобусах предприятия будут размещены фотопортреты участников войны и тружеников тыла.

Информацию можно отправить на почту oprosmta@yandex.ru до 24 марта. В письме нужно указать ФИО героя, даты его жизни и округ, где нужно разместить портрет. К письму необходимо прикрепить фотографию. Заявка к участию принимается в одном сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО, спасателям, медикам, сотрудникам Росгвардии региона. Церемония была приурочена к 23 февраля.