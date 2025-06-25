В Мострансавто сдали на переработку более 540 тонн старых шин

С начала 2025 года АО «Мострансавто» отправило на утилизацию более 16 тыс. изношенных шин общим весом более 540 тонн. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что предприятие заключило договор с компанией, осуществляющей вывоз и последующую переработку покрышек. После переработки крошку можно будет использовать повторно, например, для изготовления напольного покрытия детских и спортивных площадок. С начала этого года компания также отправила на утилизацию более 48 тонн моторного и трансмиссионного масла. Его можно будет использовать в качестве отопительных ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.