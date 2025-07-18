В МОЦОМД спасли подростка, получившего ожоги 30% поверхности тела из-за борщевика

В МОЦОМД спасли подростка, который получил серьезные ожоги почти трети поверхности тела из-за контакта с борщевиком. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили молодого человека в возрасте 17 лет с обширными ожогами. Выяснилось, что после окончания учебного года в военном училище он устроился на летнюю подработку и косил траву на загородных участках.

Во время работы юноша столкнулся с борщевиком. В тот же вечер его лицо, шея, руки, ноги и поясница покрылись волдырями, поднялась температура. Самостоятельное лечение парню не помогло, и он вызвал скорую.

Врачи диагностировали у подростка химические ожоги II степени. Площадь поражения составила около 30% поверхности тела. Специалисты провели первичную обработку ожогов и назначили комплексное лечение, включающее в себя антибактериальную терапию, обезболивающие препараты и перевязки. Теперь пациента ждет период восстановления.

Ранее в Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, что в ходе второго этапа борьбы с борщевиком в регионе обработали более 6 тыс. га территорий.