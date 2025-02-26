В МОЦОМД вылечили новорожденного ребенка, вес которого составлял 900 граммов

Специалисты МОЦОМД выходили и вылечили новорожденного ребенка, вес которого составлял 900 граммов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии поступил мальчик, родившийся на 32 неделе, с задержкой внутриутробного развития. У маленького пациента выявили нарушения в работе дыхательной и нервной систем, легкую асфиксию.

За ребенком организовали круглосуточное наблюдение и обеспечили ему респираторную поддержку и медикаментозное лечение. Особое внимание уделили питанию, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития младенца.

После этого ребенка и его мать перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там врачи оказали ему специализированную помощь по основному заболеванию и продолжили выхаживание.

В результате критический период был преодолен, и в здоровье мальчика была отмечена положительная динамика. Сейчас ребенок полностью здоров, его уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства и главами округов развитие сферы здравоохранения в области. Он подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание развитию телемедицины и привлечению врачей.