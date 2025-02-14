В МОЦОМД жительницам Подмосковья рассказали о мягких родах

В МОЦОМД в рамках Дня открытых дверей рассказали беременным жительницам региона о мягких родах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В мероприятии приняли участие несколько десятков женщин. Акушер-гинеколог Люберецкого родильного дома Анна Бесараба и доулы представили им презентацию на тему мягких родов. Специалисты рассказали, как выбрать удобную позу, контролировать дыхание и расслабляться. Особенно жительниц заинтересовал рассказ о вертикальных родах. Также женщинам показали различные приспособления, которые помогают облегчить процесс родов.

«Каждая женщина имеет право на индивидуальный подход и активное участие в процессе рождения ребенка», - подчеркнула врач.

Мероприятие включало в себя и практическую часть. Так, для участниц провели занятие по дыхательным техникам и научили их пользоваться фитболом для снятия напряжения в пояснице.