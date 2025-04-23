В Можайске ликвидировали объект самовольного строительства

В Можайске ликвидировали нелегальный магазин. Здание было построено без разрешительных документов, рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект был расположен в поселке Шаликово вдоль дороги «Можайское шоссе — Большое Тесово — Облянищево — Шаликово» вблизи железнодорожной станции «Шаликово».

Площадь одноэтажного здания составляла около 110 кв. м. Можайский городской суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу. На данный момент объект уже демонтирован, а его территория очищена от строительных отходов.

В Можайске снесли, достроили и привели в соответствие 106 объектов объектов незавершенного строительства из 205 выявленных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ликвидировать незаконные нестационарные торговые объекты.