В Можайске определили подрядчика капремонта школы «Созвездие Вента»

Школу «Созвездие Вента» капитально отремонтируют в Можайске

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Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

В Можайске будет капитально отремонтирована школа «Созвездие Вента». Подрядчик проведения работ уже определен, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Школьной улице в деревне Мокрое. Здание было построено в 1969 году. В ходе работ в нем отремонтируют фасад, приведут в порядок крышу, проведут внутреннюю отделку, заменят коммуникации и сантехнику, обновят полы и окна, установят новую мебель.

Контракт на проведение работ заключили с ООО «Воздвижение». Завершить все ремонтные работы планируется до сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадионы, открытые при школах, будут работать после окончания занятий.

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