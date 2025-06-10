В Можайске определили подрядчика капремонта школы «Созвездие Вента»
Школу «Созвездие Вента» капитально отремонтируют в Можайске
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Можайске будет капитально отремонтирована школа «Созвездие Вента». Подрядчик проведения работ уже определен, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено на Школьной улице в деревне Мокрое. Здание было построено в 1969 году. В ходе работ в нем отремонтируют фасад, приведут в порядок крышу, проведут внутреннюю отделку, заменят коммуникации и сантехнику, обновят полы и окна, установят новую мебель.
Контракт на проведение работ заключили с ООО «Воздвижение». Завершить все ремонтные работы планируется до сентября 2026 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадионы, открытые при школах, будут работать после окончания занятий.