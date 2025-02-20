В Можайске передали два участка земли для строительства новых ФАПов

Два новых фельдшерско-акушерских пункта построят в Можайске. Для этого в округе передали два участка земли, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Площадь земельных участков составляет 0,1 га и 0,2 га. Они расположены в селе Сокольниково и деревне Ивакино.

Здравпункты построят в рамках госпрограммы Подмосковья. Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется в следующем году. Открытие пунктов позволит местным жителям оперативно получать медицинскую помощь возле дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового ФАПа в Одинцово. Этот здравпункт — особенный. Его возведут с применением технологии 3D-печати.