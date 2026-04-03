В Можайске проведут монолитные работы в ходе реконструкции стадиона «Спартак»

В Можайске продолжаются монолитные работы в рамках реконструкции главной спортивной арены округа — стадиона «Спартак», работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Реконструкцию планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса с трибунами, кровельные работы и устройство подпорных стен. В работах задействованы 36 специалистов и пять единиц техники.

На стадионе «Спартак» появится современное футбольное поле с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева, четыре осветительные мачты и электронное информационное табло, трибуны. В административно-бытовом комплексе разместятся раздевалки для спортсменов, тренажерный зал.

