В Можайске спасатели за один день вывели из леса трех заблудившихся грибников

В Можайске спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» за один день вывели из леса трех пожилых женщин. Пенсионерки отправились в чащу за грибами и заблудились.

Сначала в службу «112» позвонили две женщины в возрасте 72 и 76 лет, которые заблудились в лесу возле деревни Малое Соколово. Прибывшие на место спасатели принялись прочесывать лес, периодически связываясь с пенсионерками по телефону. В результате женщины были найдены. На спасательную операцию ушло около двух часов.

В этот же день заблудилась еще одна пожилая женщина — в лесу у деревни Никольское. За помощью спасателей обратилась ее подруга. Выяснилось, что за сбором грибов 75-летняя пенсионерка провела в лесу около восьми часов и потеряла дорогу домой. Спасатели оперативно прибыли в район поиска и начали прочесывать лес. Женщину удалось найти за час.

Ранее в ведомстве сообщили, что подмосковные спасатели вывели из леса в Шатуре заблудившегося пенсионера со слуховым аппаратом.