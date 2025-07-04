Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося пенсионера со слуховым аппаратом

За помощью спасателей обратился пенсионер. Он рассказал, что с другом отправился за грибами. В какой-то момент товарищи разошлись в разные стороны. В назначенное время друг не вышел к машине и не брал трубку. При этом мужчина носил слуховой аппарат.

Спасатели оперативно прибыли на место и встретились с другом заблудившегося пенсионера. Специалисты направились к участку, где товарищи разошлись, и принялись прочесывать лес.

Спустя час заблудившийся пенсионер взял трубку и рассказал, что оказался у болота и не знает, куда идти. Спасатели попросили его оставаться на месте и позвонить в службу «112» для фиксации данных о местоположении. В это время к спасательной операции подключился вертолет отряда «ЛизаАлерт». В результате мужчину обнаружили с воздуха. Помощь медиков ему не потребовалась.

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