В Можайске в 2026 году откроют новую подстанцию скорой помощи
В Можайске в 2026 году откроется подстанция скорой помощи, которая строится по модульной технологии. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Объект возводится в селе Поречье по региональной программе за счет бюджетных средств. Подрядчик приступил к устройству вертикальных колонн будущего здания.
Подстанция рассчитана на работу трех бригад в смену. В здании разместят диспетчерскую службу, обустроят комнаты отдыха, столовую, кабинеты предрейсовых осмотров, административные и вспомогательные помещения.
Общая площадь трехэтажного здания превысит 550 кв. м. Прилегающую территорию благоустроят.
