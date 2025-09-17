В Можайске в 2026 году откроют новую подстанцию скорой помощи

В Можайске в 2026 году откроется подстанция скорой помощи, которая строится по модульной технологии. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводится в селе Поречье по региональной программе за счет бюджетных средств. Подрядчик приступил к устройству вертикальных колонн будущего здания.

Подстанция рассчитана на работу трех бригад в смену. В здании разместят диспетчерскую службу, обустроят комнаты отдыха, столовую, кабинеты предрейсовых осмотров, административные и вспомогательные помещения.

Общая площадь трехэтажного здания превысит 550 кв. м. Прилегающую территорию благоустроят.

