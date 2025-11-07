В Можайском округе открыли обновленную школу

Минстрой: обновленную школу открыли в Можайском округе

Официально

Фото: [ООО «888»]

В поселке Колычево Можайского муниципального округа после капитального ремонта открылась школа, работы прошли по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь образовательного учреждения составляет более 1,5 тыс. кв. м. В ходе ремонта строители обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации и не только. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения, на прилегающей территории провели благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.

Актуально
Подмосковье
Министерство строительного комплекса Московской области