В Можайском округе открыли обновленную школу

В поселке Колычево Можайского муниципального округа после капитального ремонта открылась школа, работы прошли по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь образовательного учреждения составляет более 1,5 тыс. кв. м. В ходе ремонта строители обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации и не только. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения, на прилегающей территории провели благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.