В Мытищах близится к завершению строительство школы на 1,1 тысячи мест

В Мытищах в ближайшее время достроят новую школу на 1,1 тысячи мест. Учреждение возводят в поселке Нагорное, рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Школу строят в рамках нацпроекта «Образование». Ее площадь будет составлять около двух тысяч квадратных метров. Сейчас степень стройготовности объекта — 87%. Работы завершат до конца уходящего года.

В школе три этажа. Учреждение рассчитано на 400 мест для начальной школы, 500 — для средней и 200 — для старшей. В здании обустроят все необходимые помещения, включая библиотеку, пищеблок, актовый зал, мастерские, спортивный блок.