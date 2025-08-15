В Мытищах к 1 сентября откроют новый детский сад

На 2-й Крестьянской улице в Мытищах завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 200 мест, его откроют к 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В выборе названия в рамках опроса приняли участие родители, будущие воспитанники и жители микрорайона, после анализа всех предложений было принято решение назвать учреждение «Островок». Сейчас строители завершают обустройство детских игровых площадок, а также собирают мебель и устанавливают оборудование. Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

В здании два этажа, в нем разместили девять групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для них будут доступны музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.