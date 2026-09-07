«Я хочу быть стройной, но ролей больше нет»: Анастасия Денисова столкнулась с проблемами в карьере после похудения

41-летняя звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова столкнулась с неожиданными последствиями после того, как экстремально похудела, пишет Super. Артистка призналась, что из-за смены имиджа перестала получать новые предложения от режиссеров.

В видеообращении она говорит о сложившемся стереотипе и о том, как сложно его сломать.

«Зачем Денисова похудела? Ну такая фактура, такая фактура! А где? А где мои главные роли? Сложился стереотип, сломать его очень сложно», — делится актриса.

Анастасия отметила, что ее полностью устраивала прежняя внешность, но теперь этот период закончен. Она твердо намерена оставаться стройной и жить лучшей жизнью, несмотря на то что продюсеры больше не видят в ней прежнюю харизматичную героиню Палну.

«Я переворачиваю этот календарь и по своей воле больше не буду прежней аппетитной пышкой! Можете считать это моим официальным обращением! Я любила себя и была счастлива в любом весе, но сейчас хочу и буду стройной! И точка!» — подчеркнула Денисова.

Накануне стало известно, что в похожей ситуации оказался и Станислав Дужников, известный по сериалу «Воронины». 53-летний сбросил почти 100 кг после сложной операции по уменьшению желудка.

Ранее звезда «Интернов» Светлана Пермякова рассказала, как ей удается удерживать вес после похудения.