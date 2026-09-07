Стало известно о задолженности театра Кадышевой перед ФНС

Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», которым руководит 67-летняя народная артистка РФ Надежда Кадышева, накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

По данным источника, долг составляет ₽2,5 млн. Однако для популярной певицы эта сумма не является критичной — она может закрыть ее за один сольный концерт, учитывая неизменные аншлаги на ее выступлениях.

Как отмечает телеграм-канал, Кадышева делает ставку на концерты в регионах, где ее по-прежнему ждут с большим нетерпением. Она остается одной из самых высокооплачиваемых звезд отечественной эстрады.

В прошлом году артистка даже возглавила рейтинг самых дорогостоящих артистов новогодних вечеринок, обойдя многих поп-флагманов. Ее гонорар за одно выступление может достигать ₽50 млн.

Помимо долга театра, у супруга Кадышевой, предпринимателя Александра Костюка, также обнаружилась задолженность перед ФНС — почти ₽8 млн. Из-за этого налоговые органы заблокировали его счета.

Однако, судя по всему, финансовые проблемы не мешают творческой деятельности певицы, и она продолжает активно гастролировать, собирая полные залы.

Ранее сообщалось, что актер Максим Лагашкин избавился от бара из-за долга перед ФНС.