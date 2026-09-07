Затмила всех: как Волочкова перевернула представление о Дне города в Люберцах

В Люберцах подвели неофициальные итоги Дня города. Как выяснилось из данных паблика «Мои Люберцы», наибольший резонанс у зрителей вызвали видео с участием Анастасии Волочковой — ролики набрали рекордные просмотры и активные комментарии, особенно от молодой аудитории. Об этом пишет REGIONS .

В городском сообществе «Мои Люберцы» обратили внимание на неожиданную тенденцию. Самыми просматриваемыми видео с Дня города стали записи с Анастасией Волочковой. Причем интерес проявила в основном молодежь — комментарии переполнены восхищением.

Наблюдение заставило горожан задуматься о смене приоритетов в праздничной программе. Зрелищность и присутствие звезд, судя по реакции, сегодня работают эффективнее традиционных спортивных активностей. В шутках жителей даже прозвучала идея, что команде главы Волкова стоило бы в будущем делать ставку на балет, а не на спорт.

В комментариях к посту развернулась дискуссия: какой формат Дня города предпочтительнее — энергичные эстафеты, классические концерты, яркие шоу с приглашенными артистами или что-то иное.

Ранее глава Подмосковья поздравил Люберцы с Днем города и рассказал о развитии округа.