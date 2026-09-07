В горах Дагестана нашли следы динозавров: возможно, это первые хищники на территории России

В горах Дагестана археологи наткнулись на окаменевшие следы доисторических гигантов — отпечатки, оставленные хищниками еще в мезозойскую эру, стали первой находкой такого рода на территории России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Северный Кавказ снова удивляет научный мир. В горах Дагестана палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся отпечатки лап динозавров, живших в юрском периоде. Точный возраст следов помогли определить аммониты — окаменевшие моллюски, найденные рядом. Они указывают на то, что доисторические ящеры бродили по этой земле десятки миллионов лет назад.

Палеонтолог Максим Фонькин, изучающий находку, отмечает: вид динозавров пока остается загадкой. Однако форма отпечатков и строение пальцев позволяют предположить, что следы принадлежали хищникам. По предварительной оценке, это могли быть дилофазавриды — крупные плотоядные ящеры, известные по находкам в других регионах мира. Если гипотеза подтвердится, это станет первым доказательством присутствия дилофазаврид на территории современной России.



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