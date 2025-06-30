В Мытищах, Ленинском и Сергиево-Посадском оптимизировали работу светофоров на перекрестках

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения оптимизировали работу четырех светофорных объектов, расположенных в Мытищах, Ленинском и Сергиево-Посадском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в деревне Сухарево под Мытищами они увеличили время проезда по улице Школьной после корректировки режима светофора на пересечении с улицей Окружной. В Сергиево-Посадском специалисты увеличили время проезда по дороге Сергиев-Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец в сторону области, оптимизировав работу светофора на пересечении дороги с трассой А-108, в поселке Володарского Ленинского округа — по прямому ходу улицы Центральной. Там внесли изменения в режим работы двух светофоров на пересечениях с улицами Текстильной и Живописной.

В ведомстве уточнили, что такие работы помогают улучшить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов до 15%.

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