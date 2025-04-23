В Мытищах ликвидировали незаконный хостел, который находился во 2-м Комсомольском переулке в поселке Дружба. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Хостел был построен без соответствующих разрешений: владелец участка незаконно достроил к своему одноэтажному дому еще три этажа. Здание не соответствовало строительным нормам и создавало угрозу безопасности населения.

«Здесь проживали сомнительные лица, а также содержалось множество животных, включая собак, кошек, грызунов и даже экзотические виды, от чего жизнь соседних домов стала невыносимой», — рассказали в управлении.

Главгосстройнадзор направил уведомление о самострое в администрацию Мытищ. После этого началось судебное разбирательство. В результате было принято решение о ликвидации постройки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал навести порядок в работе уличных ларьков в округах области.