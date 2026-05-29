В Мытищах наполовину построили новый детский сад

На улице Силикатной в Мытищах продолжается строительство детского сада № 2, строительная готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение будет рассчитано на 450 мест, его площадь превысит 5,8 тыс. кв. м. Внутри обустроят групповые ячейки с зонами для принятия пищи, игр и сна, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории высадят безопасные кустарники, установят игровые и спортивные комплексы, а также теневые навесы.

На данный момент специалисты ведут работы по внутренней отделке, устройству внутренних инженерных систем, фасада, монтажу кровли и благоустройству. Завершить строительство планируют к концу 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.