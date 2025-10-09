В Мытищах осудят мужчину за хищение денег с банковских счетов пенсионерки

В Подмосковье суд рассмотрит дело о хищении денег с банковских счетов пенсионерки. Обвиняемый — житель Воронежской области в возрасте 24 лет, передает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник был членом организованной группы, которая похищала деньги со счетов граждан, получая доступ к их личным кабинетам.

Весной 2021 года злоумышленники получили доступ к личному кабинету жительницы в возрасте 63 лет. Они закрыли два срочных вклада на 520 тыс. рублей и перевели из этой суммы порядка 100 тыс. рублей на счет обвиняемого. После этого мужчина поехал в банк и обналичил полученные средства. Оставшаяся сумма была обналичена другими соучастниками.

Дело в отношении мужчины рассмотрит городской суд Мытищ. Свою вину злоумышленник полностью признал.

