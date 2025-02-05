В Мытищах осудят руководителей коммерческих организаций, уклонившихся от уплаты налогов более чем на 2 млрд руб.
Дело об уклонении от уплаты налогов на 2,3 млрд руб. рассмотрят в Подмосковье
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В городской суд Мытищ передали уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 2,3 млрд руб. Как рассказали в Прокуратуре Московской области, перед судом предстанут учредители коммерческих организаций и гендиректор ООО.
Гендиректор транспортной компании, следуя указаниям учредителей компаний, воспользовалась схемой с «фирмами-однодневками», и в налоговых декларациях за несколько лет была указана заведомо ложная информация. Таким образом, злоумышленники не заплатили налоги на 2,3 млрд руб.
Фигуранты дела — представители логистической и транспортной компаний «Веста», а также руководитель аффилированных организаций.