В Мытищах осудят руководителей коммерческих организаций, уклонившихся от уплаты налогов более чем на 2 млрд руб.

В городской суд Мытищ передали уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 2,3 млрд руб. Как рассказали в Прокуратуре Московской области, перед судом предстанут учредители коммерческих организаций и гендиректор ООО.

Гендиректор транспортной компании, следуя указаниям учредителей компаний, воспользовалась схемой с «фирмами-однодневками», и в налоговых декларациях за несколько лет была указана заведомо ложная информация. Таким образом, злоумышленники не заплатили налоги на 2,3 млрд руб.

Фигуранты дела — представители логистической и транспортной компаний «Веста», а также руководитель аффилированных организаций.