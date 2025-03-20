В Мытищах появится новая общеобразовательная школа на 550 мест

Новую общеобразовательную школу на 550 мест построят в Мытищах. Учреждение возведут на участке Центральная усадьба, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь трехэтажного здания превысит 19 тыс. кв. м. В его центре будут располагаться общие помещения. С этим блоком будут связаны блоки начальной, средней и старшей школ, что позволит избежать пересечения потоков учащихся.

В учреждении обустроят учебные классы, мастерские, библиотеку, центр детских инициатив, IT-пространство, актовый зал на 175 мест, столовую, два спортзала, медицинские кабинеты. В здании будет создана доступная среда для маломобильных групп населения.

Школа рассчитана на 350 учеников средних и старших классов, а также на 100 младшеклассников. Ввести ее в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал держать на строгом контроле ход капитального ремонта в школах.