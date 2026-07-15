В Мытищах поставили на кадастр детский сад в проекте «Ярославский квартал»

В жилом «Ярославский квартал» в городском округе Мытищи поставили на кадастровый учет детский сад, рассчитанный на 255 мест. Этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

Учреждение состоит из 11 групповых, каждая из которых — из игровой, спальни, раздевалки, буфета и туалета. В здании также есть физкультурный и музыкальный залы, на территории — детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивная площадка. Детский сад возвели с учетом современных образовательных стандартов и безопасности.

На территории квартала уже введены в эксплуатацию четыре жилых корпуса, планируют возвести еще четыре, школу для 550 учеников с собственным стадионом, многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки, а также помещения под магазины, кафе и другие сервисы на первых этажах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.