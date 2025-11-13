В Мытищах поставили на кадастр две новостройки в ЖК «Долина Яузы»

В ЖК «Долина Яузы» от ГК «Самолет» в Мытищах поставили на кадастровый учет две новостройки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Дома рассчитаны на 240 и 230 квартир, в них разместили различные варианты – от студий до четырехкомнатных. На подземных этажах корпусов предусмотрены кладовые для хранения крупногабаритных предметов, спортинвентаря и сезонных вещей. Вблизи них завершается строительство надземного паркинга на 412 машино-мест с автомойкой и шиномонтажом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.