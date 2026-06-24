В Мытищах прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возгорания автомобилей во дворе дома

Мытищинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин возгорания автомобилей, которое произошло ночью в среду, 24 июня, во дворе жилого дома на 2-й Институтской улице микрорайона Строитель в Мытищах. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В результате пожара были уничтожены три припаркованных автомобиля, еще несколько получили механические повреждения. Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции. Специалисты обрабатывают все версии случившегося, в том числе умышленный поджог.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.