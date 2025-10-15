В Мытищах проведут капремонт дошкольного отделения шестой школы

На Новомытищинском проспекте, д. 68а, в Мытищах пройдет капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6, подрядчик приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента [России Владимира Путина]. В Подмосковье в программу на 2026 год вошли 38 детских садов», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Площадь учреждения составляет более 1,8 тыс. кв. м, в нем заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, проведут работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций и не только. Завершить ремонт планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.